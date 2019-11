Une minute pour comprendre de quoi sont faits les burgers végétariens ?

Les burgers végétariens sont composés de pains, de salades, de cornichons et d'un steak. C'est ce steak qui est végétarien. Il ressemble à de la viande et en a le goût, mais il est fait sans aucune protéine animale. Composé d'une vingtaine d'ingrédients, ce produit ultra-transformé est moins riche en vitamines et en minéraux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.