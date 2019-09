"Une minute pour comprendre" le réchauffement climatique

Dans un rapport publié ce mercredi, les experts de l'ONU sur le climat (GIEC) détaillent les conséquences de la fonte des glaces, et leurs conclusions sont inquiétantes. Le niveau des océans pourrait s'élever d'un mètre dix d'ici 2100. Notre journaliste Garance Pardigon nous aide à comprendre ce phénomène. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.