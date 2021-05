Une nouvelle affaire de maison squattée à Carcassonne

Michel Monge est un propriétaire à bout. En un an, la maison héritée de ses parents a été squattée à deux reprises. Depuis près d'un mois, une famille de trois adultes et de sept enfants s'y est installée après l'incendie de leur logement fin avril. Les squatteurs ont arraché le panneau "à vendre" de la maison et ont fait installer le gaz et l'électricité. Il commence à en avoir assez parce que ça s'est déjà passé l'été dernier. Sa maison a été deux fois cambriolée et deux fois occupée par des squatteurs différents. Les occupants illégaux expliquent ne pas avoir d'autres solutions. Pourtant, depuis le 1er janvier 2021, une nouvelle loi accélère les conditions d'expulsion de cette catégorie de personnes. Ils peuvent être délogés légalement en 72 heures à condition d'avoir saisi la préfecture. Or, dans le cas du propriétaire de Carcassonne, la préfecture de l'Aude n'a jamais été saisie. Selon Maître Romain Rossi-Landi, cette loi a d'autres limites. Avec cette famille, une telle procédure d'expulsion accélérée n'aurait pas été possible. "Si les squatteurs sont accompagnés d'enfants, le préfet, dans la pratique, n'accorde quasiment jamais le concours à la force publique parce qu'il devra trouver dans un délai de 48h une solution d'hébergement. Ce qui est quasiment une mission impossible". Mais des peines plus sévères à l'encontre des squatteurs sont prévues. Ces derniers peuvent désormais être sanctionnés de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende.