Une nouvelle opération "Pièces Jaunes" pour améliorer la vie des enfants à l'hôpital

L'opération "Pièces Jaunes" est lancée ce mercredi 10 janvier 2018 à Marseille. À l'occasion de cette 29ème édition, plus de deux millions de petites boîtes vont être distribuées. Chaque année, cette quête chère à Bernadette Chirac permet de récolter des fonds pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.