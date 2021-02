Une nouvelle vague de froid redoutée depuis plus de 70 ans aux États-Unis

Sur les autoroutes de Dallas, ils sont quelques intrépides à tenter le trajet sur le verglas et la neige. Plusieurs voitures sont accidentées. Mais beaucoup de Texans n'ont plus le choix, il faut se ravitailler. Une nouvelle tempête de Neige est annoncée aux États-Unis, alors tout le monde suit cela avec un petit peu d'angoisse. Et au Texas, les gens commencent à manquer de provisions. "On n'a plus d'eau. les tuyaux ont gelé chez nous. On a besoin d'eau", réclame un habitant. Devant un centre commercial de la ville, beaucoup patientent dans leurs voitures en attendant une hypothétique ouverture du magasin. À travers le Texas, les magasins sont vidés. À Houston, par exemple, il est impossible d'avoir un approvisionnement normal avec les routes impraticables. Il n'y a donc plus de nourriture, plus d'eau courante et l'électricité qui ne revient pas. Toujours à Houston, la population tente de se réchauffer par tous les moyens. Dallas et toute sa région sont cruellement désarmés face à cette tempête.