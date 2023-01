Une nuit d'immersion avec la BAC

Elle est l'emblème de Paris et l'un des monuments les plus visités au monde. La Tour Eiffel et ses alentours sont pourtant devenus un cauchemar pour les policiers, depuis quelques mois. Le quartier est le royaume des pickpockets. Ce soir-là, Vincent, le Brigadier en chef et ses deux collègues,, patrouillent en voiture dans le quartier. Quelques secondes plus tard, on retrouve les trois membres de la BAC de nuit parisienne. Ils sont déjà appelés pour une urgence. Au pied de la Tour Eiffel, une touriste vient de se faire dérober son téléphone, sous la menace d'un couteau. Les policiers de la BAC 75N, comme on la surnomme, ont de maigres indices, mais un témoin tente de les aider à retrouver les agresseurs. L'un des suspects finira par être interpellé un peu plus loin, par un autre équipage de la BAC. Pour les policiers, la nuit est une course contre la montre permanente. L'objectif est d'arriver le plus vite possible, là où un délit a été commis. De 22 heures trente à six heures trente du matin, les temps morts ont été rarissimes. Contrôle d'identité, vérification de plaque d'immatriculation, agression, vol, tentative de suicide ou encore cambriolage, les interventions s'enchaînent à un rythme effréné, aux quatre coins de la capitale. TF1 | Reportage G. Brenier. P. Lormant, E. Bliard