Une orque perdue dans les eaux de la Seine : un sauvetage périlleux

C'est comme un mirage en plein milieu de la Seine. C'était il y a un peu plus d'une heure, on voyait un aileron d'orque perdu et en grande difficulté, hors de son habitat naturel. Le cétacé nage dans une eau douce à 30 km de Rouen. Pour les quelques privilégiés qui ont vu le spectacle, c'est un moment unique. Ce mammifère marin de quatre mètres a été aperçu pour la première fois le 16 mai dernier à Honfleur avant de dériver loin de son groupe vers Tancarville, puis l'intérieur de la Normandie jusqu'en Seine-Maritime. Ces derniers jours, des pêcheurs l'ont vu et filmé depuis leur bateau. Mais, ils n'ont pas réalisé que l'animal, désorienté, court un grand danger. Comme l'explique Nicolas Ampen, directeur régional adjoint - Normandie de l'Office français de la biodiversité (OFB). Toute la journée, quelques dizaines de curieux, inquiets pour l'animal, ont tenté de l'apercevoir avec un espoir qu'elle s'en sorte. L'orque ne peut compter à présent que sur elle-même. Les services de l'État demandent aux riverains ainsi qu'aux bateaux d'éviter de s'en approcher pour ne pas l'effrayer davantage. TF1 | Reportage D. Araujo, C. Souhaut, S. Humblot