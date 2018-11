Une patate qui se la coule douce

Originaire d'Amérique centrale, la patate douce est l'un des légumes stars de l'automne. Reconnu pour ses vertus nourrissantes, riche en vitamine A et en bêta-carotène, ce tubercule permet de renforcer le système immunitaire, d'améliorer la vue ou la qualité de la peau. Sa consommation explose et la demande est telle que nos agriculteurs ont du mal à suivre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi ue des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.