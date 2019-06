Une peine de sept ans de prison ferme requis contre Patrick Balkany

Sept ans de prison avec demande d'incarcération immédiate contre le maire de Levallois-Perret. C'est le réquisitoire du ministère après un mois de procès. Patrick Balkany et son épouse Isabelle ont été jugés pour blanchiment de fraude fiscale. Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé au moins treize millions d'euros au fisc. Leur jugement sera rendu en septembre prochain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.