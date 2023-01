Une pension minimum à 1 200 euros

Depuis 30 ans, Sophie, 53 ans, travaille dans une grande enseigne, payée au SMIC, un petit salaire, et donc une petite retraite à venir. Avec la réforme, elle vient d’apprendre qu’elle touchera au moins 1 200 euros bruts par mois. Une trentaine d’euros de plus que dans le système actuel, mais ce n’est pas encore suffisant. Avec la réforme, les retraites des travailleurs les plus modestes seront revalorisées pour atteindre 85% du SMIC, soit 100 euros de plus que dans le système actuel. Florence est auxiliaire de vie, elle verra sa retraite augmentée d’une dizaine d’euros. Une légère augmentation des pensions pour certains, mais une grosse différence pour d’autres, comme les agriculteurs. Jean-Christophe est éleveur dans le Nord, ce mardi dans la soirée, il a fait ses calculs, la réforme lui permettra de toucher près de 300 euros de plus chaque mois. Cette mesure concerne tous les salariés, les artisans, les commerçants, aux revenus modestes. Cette pension minimale sera indexée sur le SMIC au moment où ils partiront à la retraite. TF1 | Reportage E. Payro, F. Couturon, E. Binet, M. Debut