Une perle verte au large de La Ciotat

Chaque jour, la navette pour l'Île Verte quitte le port de La Ciotat. Son cap est un petit bijou posé sur le golfe d'Amour. Un petit coin de paradis que ce couple de Haute-Savoie a hâte de retrouver. Ils l'ont découvert une première fois, il y a deux jours. Tous les ans, ils sont des dizaines de milliers de visiteurs à vouloir la découvrir. D'une superficie de 13 Ha, l'Île Verte est comme un confetti posé sur la Méditerranée. Mathieu Imbert, inspecteur de l'environnement du parc national des Calanques, veille sur cet écosystème unique dans les Bouches-du-Rhône. "C'est la seule île boisée de la région", précise-t-il. En débarquant sur l'île, il tombe sur une espèce d'oiseaux que l'on trouve d'ordinairement en Camargue. Des oiseaux, mais aussi des plantes rares vivent sur l'Île Verte. La passerine hérissée est l'une d'entre elles. Pour la protéger des promeneurs, le parc national a prévu des chemins spécifiques. Dans le périmètre de l'Île Verte, il existe une vingtaine de sites de plongée à l'abri du Mistral. Des conditions favorables pour la pratique de la discipline. Le site des Rosiers est l'un des plus connus de la Méditerrannée. Il possède des montagnes sous-marines et des tombants à plus de 40 m. Pour explorer l'île dans tous ses recoins, le kayak est aussi un des meilleurs moyens pour le faire et l'apprécier. Ce petit caillou possède également une histoire mouvementée. Il a été un lieu stratégique, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Située juste à côté des chantiers navals de La Ciotat, les Allemands y ont construit plusieurs bunkers. Les défenses allemandes sont anéanties lors du grand bombardement du 12 août 1944.