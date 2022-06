Une petite Amazonie au cœur des Landes

Et si nous laissions les interminables plages landaises derrière nous ? Et si nous regardions de l'autre côté, au-delà des pins, pour découvrir l'autre visage des Landes ? Notre voyage landais commence pourtant sur le sable à Saint-Julien-en-Born. Alain Strozyk nous a donné rendez-vous au bord du courant de Contis. Après l'océan, c'est le deuxième terrain de jeu de ce moniteur de surf de Max Respect. En quelques coups de pagaie, le paysage change. Les pins remplacent les dunes. Puis nous plongeons dans une végétation luxuriante. Des berges qui ont échappé à l'assèchement du département au 19ème siècle. Comme une machine à remonter le temps, elles nous laissent entrevoir le visage des Landes lorsqu'elles n'étaient encore qu'un immense marais. Alors, continuons de nous évader. Il suffit de longer le littoral landais pour tomber sur l'un des grands lacs qui jalonnent le département. Parfois, il faut se battre pour sauver ces bulles de tranquillité. Plus au sud, le marais d'Orx avait été asséché au profit de l'agriculture intensive. Depuis une trentaine d'années, il renaît progressivement. Aujourd'hui, c'est une réserve naturelle, un havre de paix pour près de 800 espèces, dont de nombreux oiseaux. Plus de détails sur notre périple dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage V. David, J. Gardet, L. Lassalle.