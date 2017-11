Une photo inédite de Billy the Kid et de Pat Garrett a été authentifiée

En 2011, un avocat originaire de Caroline du Nord, aux États-Unis, a acheté une photo datant de l'époque de la conquête de l'Ouest. Elle a été prise vers 1875. Sur une plaque en étain, on aperçoit un groupe de cinq hommes. Le deuxième cow-boy en partant de la gauche n'est autre que Billy the Kid, l'un des plus célèbres hors-la-loi de l'Ouest américain. Puis, Pat Garrett, le shérif qui l'a abattu, le 14 juillet 1881, se situe à l'extrême droite de l'image. En 2017, cette photographie vaut plusieurs millions de dollars. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.