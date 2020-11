Une première en France : un cœur à greffer transporté en TGV

C'est un voyage invraisemblable. Un transfert jamais imaginé pour l'organe le plus fragile et précieux. Il y a 36 heures à l'Institut lorrain du cœur et des vaisseaux Louis Mathieu de Nancy, un patient meurt. Son cœur est en bonne santé et sa famille a accepté le don d'organe. Le compte à rebours démarre. Il faut quatre heures au maximum après le prélèvement du cœur pour qu'il soit transplanté. Un patient a été identifié parmi les 500 environ en attente de greffe. Les hôpitaux sont prévenus. Mais en raison d'un brouillard intense, aucun avion ni hélicoptère n'a pu décoller. Il est également impossible de prendre la route. Alors, exceptionnellement, il n'y a eu d'autre choix que le TGV. C'est du jamais-vu pour les médecins, et un stress supplémentaire pour eux. Contrairement aux habitudes, l'organe a été prélevé, puis est parti seul, de main en main, sans médecin, vers sa nouvelle vie. L'opération est réussie. Le receveur s'est réveillé mercredi après-midi avec un nouveau cœur et encore cinq semaines de convalescence.