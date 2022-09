Une prime de 400 euros par salaire pour rouler vert

Pour la première fois ce mois-ci, les employés d'une société de métallurgie à Nîmes (Gard) vont recevoir une prime de 400 euros. Un coup de pouce pour faire face à l'inflation. Un geste pour les employés et pour la planète, car en échange de cette prime, l'entreprise leur a demandé d'adopter des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement. Soixante des 80 salariés devraient en bénéficier, soit un chèque de 20 000 euros au total. "Je projette d'acheter une maison, donc ça va être pas mal pour pouvoir un peu mettre de côté et continuer sur ce projet-là. Ça va nous permettre d'arrondir les fins de mois", confie l'un d'eux. "Avec ses 400 euros, je vais acheter un beau vélo, parce que je n'habite pas très loin", ajoute d'un autre. Deux collègues n'ont pas attendu la prime pour changer leurs habitudes. Depuis plusieurs mois déjà, ils covoiturent pour réduire leur budget essence et leur empreinte carbone. Pour eux, la prime est une raison de plus pour continuer leurs efforts. Elle devrait être versée aux salariés dans les prochains jours. TF1 | Reportage L. Deschateau, J.V. Molinié