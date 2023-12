Professeure empoisonnée par un élève dans les Yvelines : ce qu'il s'est passé

Ambiance pesante ce jeudi 21 décembre matin devant les grilles du collège. Il y avait des gendarmes à l'extérieur, d'autres à l'intérieur, venus entendre les élèves de la professeure hospitalisée. Mardi après-midi, à l'occasion d’un goûter de Noël, un élève de troisième sert à sa professeure un verre de boisson sucrée. Elle l'ignore, mais celui-ci contient un produit détergent, présent dans la salle. Prise de vertige, la professeure est rapidement hospitalisée. “Son pronostic n’a pas été engagé, mais elle souffre des conséquences de cette ingestion”, précise le rectorat de Versailles. L'enseignante est sortie de l'hôpital. L'élève, lui, a reconnu son geste ce matin et aurait déclaré "avoir voulu faire une mauvaise blague". Plusieurs collégiens décrivent un jeune homme turbulent. A-t-il agi seul ? Ce soir, il est placé en garde à vue avec l’un de ses camarades pour tentative d'empoisonnement et complicité. Ils sont présumés innocents. Ont-ils voulu faire une mauvaise blague comme ils le disent ou se venger ? La professeure dit avoir eu une altercation avec l’un des deux plus tôt dans la journée. TF1 | Reportage J. Cressens, B. Poizeuil