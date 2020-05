Une rentrée particulière dans un collège à Nice

Ils étaient 185 000 ce lundi matin à faire leur retour au collège après une rentrée pas comme les autres. Les salles de classe, la cantine, la cour de récréation, tout a changé. Et pourtant, la vie à l'école continue. À Nice, une professeure de Français a beau tenter de dédramatiser la situation. Mais pour les élèves, le retour en classe a quelque chose de perturbant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.