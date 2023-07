Une route aux airs d'hiver... En plein été !

Des chasse-neige au début de l'été, pourtant nous ne sommes pas en Alaska ou en Groenland, mais en Roumanie, sur l'une des routes les plus spectaculaires de la planète. La Transfagara?an, ce sont des centaines de virages, 1 500 mètres de dénivelé, un point culminant à près de 2 200 m. La partie la plus haute de la route n'est ouverte que l’été. Alors à quelques jours de l'ouverture, les équipes de la Compagnie nationale des routes de Roumanie s'activent. Un peu plus bas, d'autres ouvriers réparent les méfaits de l'hiver. La neige, la pluie, le gel, ont éclaté la roche et provoqué des éboulements. Ils doivent sécuriser la route. Car en été, chaque week-end, 5 000 à 6 000 voitures empruntent la route. Un ruban de bitume qui serpente à travers la forêt, avant d'atteindre la haute montagne. Cette route n'est seulement pas un site touristique, mais aussi une page d'histoire de la Roumanie. En 1970, le dictateur Ceau?escu craint une invasion de l'URSS. Il veut une route à travers la montagne, pour pouvoir masser ses chars au nord du pays. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. P. Fréret, V. Pierron, A. Tenea