Une sécheresse sans fin dans les Pyrénées-Orientales

Pas de pluie ni cet automne ni cet hiver, la vigne souffre de la sécheresse. Brice Cassagnes, 42 ans, est vigneron coopérateur à la cave Arnaud de Villeneuve. Il continue la taille, mais il sait déjà qu'il ne tirera pas de revenus de ses vignes cette année 2024. “Dans les pires de scénarios, si on n’a pas de pluie, la vigne sera arrachée, elle sera complètement morte.”, dit-il. Tout le département est touché par le phénomène. Sur des photos prises depuis l'espace, les Pyrénées-Orientales, en février 2021, ont totalement changé de couleur en 2024. Les restrictions restent les mêmes qu'en été : interdiction pour Christian, âgé de 68 ans et retraité, d'arroser son jardin. Conséquence, ce qu'il a planté cet été ne pousse pas. Pour Sophie Laurent, directrice du centre de bien-être "Calicéo" de Saleilles, il a fallu s'adapter et gérer l'eau le mieux possible. Pour rester ouvert, de nouveaux moyens sont mis en place pour économiser l'eau. Les professionnels devront attendre le printemps pour savoir si de nouvelles mesures seront mises en place. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso