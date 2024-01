Une semaine à haut risque dans le Pas-de-Calais

Dans la soirée de ce lundi 1er janvier 2024 à Arques, la question est de savoir si le marché pourra se tenir demain, car la place risque d'être inondée. Mais Benoît Roussel, maire de la ville, a une autre urgence, le niveau de la rivière Aa monte et il faut trouver une solution pour un quartier d'une quarantaine d'habitations qui se retrouve isolé. Le même type de problème se pose dans beaucoup de secteurs du Pas-de-Calais, avec cinq rivières et fleuves côtiers en vigilance crues orange, L'Aa, La Liane, La Lys, La Hem et La Canche plus au sud. La pluie est retombée plutôt que prévue, vers midi aujourd'hui, 15 centimètres d'eau sur les routes par endroit. Les équipes d'entretien sont sur le pont depuis le milieu de la nuit. La semaine s'annonce encore très difficile avec une perturbation venant de l'Atlantique qui va continuer à emmener des précipitations sur la région. Météo France prévoit dans les trois jours à venir jusqu'à 130 millimètres localement, qui vont s'ajouter à des sols déjà gorgés d'eaux. TF1 | Reportage M. Izard, F. De Juvigny, M. Baron