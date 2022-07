Une semaine face aux flammes : le combat inlassable des pompiers

L’urgence est partout. mais les pompiers ont un objectif et c’est vers lui qu’il faut foncer. Au cœur de la forêt de la Teste, une dizaine de pompiers de Paris doivent protéger un restaurant. Il y a urgence car le feu arrive. Dans leur camion, les pompiers lui foncent dessus. La végétation est très dense. Parfois, ils n'ont pas le choix, ils doivent descendre pour aller affronter les flammes quasiment au corps à corps, à pied. Rester coincer dans la forêt de la Teste est le pire qui pourrait arriver comme chaque pouce de terrain peut s’enflammer. Les camions veillent donc les uns sur les autres et restent toujours ensemble. Un travail d’équipe qui n’en finit jamais. Les journées sont terrains torrents, la chaleur est accablante. Et pourtant, à chaque fois, ils repartent. À chaque retour à la base, la journée terminée, c’est la même scène : une autre équipe part presque immédiatement combattre les flammes. Juste le temps de nettoyer et réparer les véhicules parfois très endommagés. Des réparations indispensables que les pompiers font eux-mêmes. Jour et nuit, ils travaillent que ce soit face au feu ou à leur base. Ils n’ont dormi qu’une poignée d’heure. Fatigués mais toujours motivés, ces pompiers de Paris nous l’assurent : ils combattront ces feux jusqu’à la fin. TF1 | Reportage F. Litzler, P. Lormant