ENQUÊTE - Une semaine après leur SOS, les Restos du Coeur sont-ils sauvés ?

Tous les jours de distribution, la file d’attente est la même. Certains sont mineurs. Comme partout ailleurs, le nombre d’inscrits explose. Depuis une semaine et l’appel aux dons du président des Restos du Coeur sur TF1, rien ne change dans le centre. Les portions sont toujours réduites par manque de budget. Et le plus criant, c’est au rayon fruits et légumes. C'est seulement deux pommes de terre, quelques oignons et une courgette par personne. Luc, un retraité que nous avons interviewé, a 700 euros pour vivre tous les mois. Une fois le loyer payé, il ne reste plus presque rien pour la nourriture. Les Restos du Cœur reçoivent soudain une bonne nouvelle au téléphone. Une grande entreprise installée dans le quartier d’affaire de la Défense veut offrir son aide. À la création des Restos du Cœur, Coluche avait voulu séduire les entreprises et accélérer la défiscalisation. En 2023, c’est devenu une urgence absolue, notamment dans le département. Selon Jacques Latile, président des Restos du Cœur des Hauts-de-Seine, ce qui a fait exploser la facture, c’est l’inflation et les coûts de fonctionnement qui impactent le budget du département. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Menage, O. Cresta