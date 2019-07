Une tomate cultivée en serre chauffée peut-elle être bio ?

Dans l'Hexagone, neuf citoyens sur dix consomment du bio, au moins une fois par an. Le comité qui contrôle l'appellation a autorisé ce jeudi l'utilisation de serres chauffées pour produire des tomates ou concombre bio. Est-ce vrai qu'une tomate chauffée au fuel a droit au label Bio ? Est-il vrai que les fruits et légumes bio ne contiennent aucun pesticide ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.