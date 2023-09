Une tornade en Mayenne : 33 départements en alerte

Elle s'est formée autour de 17h30 vers la commune de Saint-Pierre-des-Landes en Mayenne. D'après les témoins, la tornade s'est déplacée pendant une dizaine de minutes. Un phénomène rare et impressionnant qui a endommagé plusieurs bâtiments agricoles. "Des tôles volaient, des arbres tombaient, des branches se fracassaient sur les bâtiments", témoigne Joannick Lebon, maire (SE) de Saint-Pierre-des-Landes (Mayenne). Plus au sud, en Charente et en Haute-Vienne, les habitants ont été surpris par des pluies intenses, accompagnées de grêle et de puissante rafale. Sur la commune de Chauray, juste à côté de Nior, les organisateurs d'un festival n'avaient pas anticipé une pluie aussi importante. Cinq mille personnes ont dû être évacuées du site. Dimanche soir, l'épisode orageux continue de se déplacer vers le Nord de la France. TF1 | Reportage A. Bourdarias