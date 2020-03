Une usine française de fabrication de masques tourne à plein régime

Les chaînes de production de Valmy fabriquent des masques chirurgicaux, ainsi que les fameux FFP2. Mais les livraisons des matières premières commencent à manquer. Depuis le début de la crise sanitaire, la production a été multipliée par dix. À plein régime, l'usine peut désormais produire cinq à six millions de masques par mois. Le chiffre d'affaires s'annonce record, même s'il a fallu embaucher massivement.