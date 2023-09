Une vague de chaleur tardive et exceptionnelle

En France, personne n'a échappé à la vague de chaleur. Pourquoi ce phénomène ? Parce que nous sommes pris entre deux masses d'air frais, une à l'ouest sur l'Atlantique et l'autre à l'est de l'Europe. Entre les deux, la chaleur du Sahara remonte comme dans une cheminée. À quoi s'attendre ? Cet épisode devrait durer pendant au moins sept jours selon Météo-France, avec des températures impressionnantes : 31°C à Reims, 32°C à Nantes, et même 33°C à Lyon. Selon les explications d'Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1 et de LCI, on devrait normalement avoir sur les régions du nord une moyenne de 23°C et de 26°C dans le sud. Cependant, on est 7 à 8 °C au-dessus des normales. Ce phénomène peut-il se répéter ? Il y a déjà eu des épisodes de chaleurs tardives en France. Le plus vieux remonte à 1911. Mais depuis le début des années 2000, ces épisodes sont de plus en plus fréquents et durent plus longtemps. Les températures devraient redevenir plus clémentes à partir de la semaine prochaine. TF1 | Reportage O. Lévesque, Q. Trigodet