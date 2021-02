Une vague de froid polaire traverse les États-Unis

Le Texas est métamorphosé. Le froid polaire qui touche les États-Unis y est particulièrement surprenant. Il fait moins 18 degrés Celsius, par endroits, dans un État où la température moyenne est de 20°C. Les Texans n'en reviennent pas. Des chutes de neige sans précédent depuis plusieurs jours maintenant. Plus de 2,5 millions de foyers se retrouvent sans électricité. L'état d'urgence y a été décrété. Au moins six autres États en ont fait la demande, car des centaines de records de froid ont été enregistrés partout au pays de l'oncle Sam. L'Oklahoma, par exemple, a été surpris par de telles conditions météorologiques, des routes recouvertes de neige et des températures glaciales. À travers le pays, 3 000 vols ont été annulés et la situation ne devrait pas s'arranger. Les températures doivent encore descendre très en dessous des normales de saison, au moins jusqu'à demain.