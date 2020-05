Une vie normale après le Covid ? Le témoignage de Kristel

Depuis le début de l'épidémie en France, plus de 65 000 personnes hospitalisées ont guéri du coronavirus. Parmi elles, Kristel Diep avait passé six jours sur un lit d'hôpital, dont quatre sous oxygène, après avoir contracté le Covid-19. Elle est complètement guérie depuis trois semaines et sa vie reprend doucement son cours. La jeune femme de 32 ans va de nouveau travailler, fait ses courses dans les supermarchés... Mais le virus n'a pas quitté son esprit. Il a même bouleversé ses habitudes.