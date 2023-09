Une visite papale made in Marseille !

Depuis deux mois, Monseigneur Jean-Pierre Ellul, un prêtre à la retraite, est devenu le couturier marseillais du pape François. Ce passionné de couture a été mandaté par le diocèse de Marseille pour fabriquer tous les habits de messe dans son atelier personnel. Il a acheté les tissus dans le centre de Marseille. Tous les jours à l'aube, durant l'été, il a imaginé et confectionné les mitres notamment. Tout sera livré la semaine prochaine au diocèse, tout comme les étoles des 600 prêtes invités à assister à la messe. Mgr Ellul n'avait pas le temps de tout faire, alors les jeunes élèves d'une école de mode, le Fask Academy, qui ont pris le relais. À Marseille, cette visite historique se prépare depuis un an entre l'évêché et la ville. Le compte à rebours a démarré dans les ateliers municipaux. À la menuiserie, les ébénistes ont reçu une commande rarissime au mois de juin dernier. Il s'agit du fauteuil où s'assiéra le pape François. Ils se sont inspirés d'une photo envoyée par le Vatican avec des dimensions bien précises. Il a fallu presque 40 heures de travail pour assembler le fauteuil en bois exotique, autant pour réaliser la sculpture du fronton. Ce premier fauteuil est prêt, le deuxième pour le stade Vélodrome le sera dans quelques jours. Car dans cette cathédrale géante, il va falloir tout acheminer en moins de 24 heures. En attendant, l'organisateur de la messe, père Romain Louge, stock là où il peut. Environ 70 000 hosties pour la communion, les coupes de messe fabriquées pour l'occasion par un célèbre potier d'Aubagne, et même la centaine de paniers de quête connectés qui circulera parmi les 57 000 spectateurs. Il fallait également penser à l'autel de la messe. Romain Louge a tout simplement demandé à son père de le fabriquer chez lui dans son garage. Bénévolement, il a accepté cette mission particulière. Après deux semaines de travail presque nuit et jour, il arrive au bout. La pression monte pour tous ces bénévoles. Toute la ville de Marseille est prête à écrire une nouvelle page de son histoire dans une semaine en accueillant le Saint-Père. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot, P. Fontalba