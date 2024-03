Uniforme à l'école : en Martinique, il ne fait pas débat

Pas besoin de chercher longtemps, en Martinique, on en voit partout. Chacun sa couleur, chacun son écusson, dans la rue, devant les centres commerciaux, à l'arrêt de bus et bien sûr dans les écoles. Dès la primaire, les élèves portent l'uniforme, ou comme on préfère le dire, la tenue unique. Les pantalons, jupes, short et chaussures sont libres, mais pour le haut, c'est polo blanc pour tout le monde. Contrairement aux apparences, dans une école primaire, comme d'ailleurs dans tous les établissements de l'île, chacun est en fait libre de porter ce qu'il veut. Ceux qui décident, ce sont les parents, chaque année, ils votent pour renouveler ou non ce code vestimentaire. Résultat, 82% des élèves portent l'uniforme, même les plus grands. Au collège, on entend, c'est vrai, des réticences, propres aux adolescents. Mais nul ne le remet vraiment en question. Alors pourquoi ? Comment expliquer le discours du petit Louis-Marie, 14 ans, des mots qui, vue de l'Hexagone, ont de quoi surprendre. Nous sommes bien dans un département de France, mais impossible de comparer la situation de la Martinique, à celle de la métropole. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. De Araujo, V. Perron