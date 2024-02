Uniforme à l'école : premiers essayages, premières impressions

Ethan, neuf ans, découvre son futur uniforme. À première vue, un peu perplexe, c’est un changement de style radical. L’enfant est conquis, la mère est rassurée, “C’est magnifique. Lui-même, il dit qu’il ressemble à un ministre habillé comme ça (...) Ça évite aussi les moqueries entre les gosses, les discriminations”, dit la mère d’Ethan. C’est la première étape d’une phase de test lancée par le gouvernement. Quatre écoles primaires de Béziers, 719 écoliers récupèrent leur uniforme scolaire, comme Anaïs, en CM1. Pour chaque enfant, pas plus d’une tenue, seul le polo est en deux exemplaires. Il n’y a pas de tenue de sport non plus. Pour la mairie de Béziers, la quantité de vêtements offerte est déjà conséquente, elle représente aussi un budget non négligeable. “Tout ça par enfant, ça représente une dotation globale de 200 euros, ils sont pris en charge par l’État à 50 % et par la collectivité à 50 %, ça fait 100 euros chacun. C’est plus de 140 000 euros”, dit Frédéric Brossard, directeur des services, maire de Béziers (Hérault). Ailleurs, en France, l’uniforme ne fait pas l'unanimité. Au moins six établissements ont décidé de renoncer à l'expérimentation. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier