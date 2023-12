Uniforme à l'école : qui sera concerné ?

Dans les écoles ou les collèges, à chacun ses vêtements et son style. Mais une tenue unique pourrait bien revenir à la mode. À quoi ressemblera le futur uniforme ? D'après nos informations, chaque élève recevra un kit de base, contenant quatre polos, deux pulls et deux pantalons. Les filles et les garçons auront-ils le même uniforme ? C'est déjà le cas en Martinique où huit élèves sur dix portent le polo de leur établissement. En métropole aussi, le principe d’une tenue identique séduit de nombreux parents, notamment ceux rencontrés dans les rues de Reims, ce 11 décembre. Si un vêtement devient trop court ou se déchire, les enfants pourront réclamer un rechange par an. Le coût total du trousseau est de 200 euros. Qui va payer les uniformes ? Les parents n’auront rien à débourser, l’uniforme sera financé à moitié par l'État, et l'autre moitié sera à la charge des collectivités territoriales. En accord avec les établissements scolaires, elles pourront personnaliser les tenues, avec un écusson, par exemple. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, D. Piereschi, R. Reverdy