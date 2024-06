Union des gauches : y aura-t-il un accord ?

L'accord semblait imminent, mais toujours rien ce soir. Olivier Faure (PS) est arrivé le visage fermé en fin de matinée. Quelques minutes plus tard, c'est Fabien Roussel (PCF) qui rejoint la table des négociations. À leurs côtés, les chefs des partis écologistes et insoumis. Les discussions sont longues et chaotiques. Des militants viennent, sous leur fenêtre, leur mettre la pression. Les derniers points de blocage sont l'investiture d'Adrien Quatennens, député sortant condamné pour violences conjugales, et la répartition des autres circonscriptions. Le Front populaire ne présentera qu'un seul candidat par circonscription. La France insoumise en aura 229, le Parti Socialiste négocie encore certains sièges. Sur le programme, les quatre partis seraient déjà d'accord sur plusieurs points : abrogation de la réforme des retraites, reconnaissance d'un État palestinien. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Menu et M. Pujol