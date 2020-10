Universités : un étudiant sur deux maximum dans les zones d’alerte

C'est l'une des mesures imposées dans toutes les zones d'alerte maximale et d'alerte renforcée. La capacité d'accueil est réduite à 50% dans les universités. La situation sanitaire dans ces établissements a sans doute poussé le gouvernement à réagir. Il n'y avait que 50 cm à peine entre chaque étudiant dans les salles de cours. Le non-respect de distanciation physique était pire dans les escaliers et les couloirs.