Urgences débordées : la solution danoise

La colère ne faiblit pas dans les hôpitaux publics. Plus de 150 services d'urgence sont encore en grève. Les manifestants protestent contre le manque de moyens face à des patients de plus en plus nombreux. Des pays européens confrontés aux mêmes problèmes ont trouvé des solutions de bon sens. C'est le cas, par exemple du Danemark. Quelles sont leurs solutions ? Comment ça marche ?