Urgences : des "super" infirmiers à l'hôpital

Depuis près de six mois, de nombreuses infirmières font grève pour dénoncer la désorganisation et le manque de moyens aux urgences. Lundi soir, la ministre de la Santé leur a répondu. Elle a annoncé une série de mesures et l'une d'entre elles consiste précisément à élargir les compétences des infirmières. Quel est concrètement leur rôle actuellement ? Et que pourrait-il être à l'avenir ?