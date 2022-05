Urgences fermées la nuit : faut-il s'inquiéter ?

Pronostic vital engagé pour les urgences. Faute de personnel, les urgences à Bordeaux ferment la nuit. La moitié des soignants sont en arrêt maladie et une épidémie de démission a alourdi le bilan de cet établissement. Les patients attendant des heures sur des brancards, d'autres sont refoulés et à 18 heures, le rideau se ferme.Seuls les cas les plus critiques, acheminés par les pompiers et le Smur sont pris en charge. La régulation, elle, se fait par le 15. A Chinon, les urgences sont fermées pour une durée indéterminée. Le médecin en chef vient expliquer la situation.Dans cet hôpital d'Indre-et-Loire, 21 des 22 soignants épuisés sont en arrêt maladie. Faute de personnel, même la maternité a dû fermer. Une situation similaire et critique dans de nombreuses régions du pays. Et cette poussée de fièvre à l'hôpital pourrait s'avérer alarmante cet été, à moins de débloquer des moyens humains et matériels. TF1 | Reportage C. Magne, C. Gerbelot