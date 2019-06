Urgences : un service se met en arrêt maladie

Dans la nuit du lundi 3 juin 2019, dix infirmières sur douze et trois aides-soignants des urgences se sont déclarés en arrêt maladie. Un geste fort, condamné par la ministre de la Santé, qui dénonce une atteinte à la continuité des soins, car d'autres services de l'hôpital ont du palier la situation dans l'urgence. Le mouvement gagne du terrain un peu partout dans le pays. Près de 80 services sont aujourd'hui concernés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.