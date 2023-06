Urgent : collectivités cherchent agents

Une fois par semaine, dans une petite mairie, c’est le grand ménage. Un coup d’aspirateur, un peu de vaisselle, et bien sûr la poussière à l’accueil. Comme dans toutes les collectivités, il est difficile de trouver du personnel. Laurence n’a pas fini sa journée, et pour cause, c’est la maire du village. Elle ne peut pas s'aligner aux 15 euros de l’heure demandés par les femmes de ménage, parce que dans la fonction publique, il y a une grille de salaires imposée. Pour le ménage, cela correspond à 9,28 euros de l’heure au maximum. Et le même problème se pose pour presque tous les postes. Avec un taux de chômage au plus bas, toutes les administrations territoriales peinent à recruter. À 30 kilomètres, dans la commune de Conches-en-Ouche, il manque du personnel un peu partout. À la crèche municipale, pour pouvoir accueillir une vingtaine d’enfants, il faut cinq auxiliaires. La difficulté aujourd'hui, c’est de maintenir cet effectif en permanence. TF1 | Reportage L. Zajdela, A. Ponsard, D. Salmon