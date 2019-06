Urgentistes : les mots de la colère

Une centaine d'infirmières, de brancardiers, d'aides soignants ont une nouvelle fois défilé ce mardi 11 juin 2019, à Paris. Ils dénoncent des conditions de travail infernal et un manque chronique de moyens. Certains d'entre eux subissent même des agressions physiques et verbales de la part de leurs patients. Le 10 juin 2019, quatre membres du personnel du service des urgences de Rennes ont été frappés violemment par une femme. Ils ont déposé une plainte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.