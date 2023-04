Usine de Sochaux : nouveau coup d'arrêt pour les salariés de Stellantis

Un dernier pointage cette après-midi, pour ces salariés de l’usine Stellantis de Sochaux. Dès mercredi 5 avril, le site sera à l'arrêt. Ils seront au chômage partiel pour au moins dix jours. La plupart des salariés toucheront l’intégralité de leur salaire pendant huit jours, puis 84 % les deux jours suivants. Baptiste, ouvrier, est beaucoup plus inquiet car il est intérimaire. Une pénurie de boîtes de vitesses automatiques est à l'origine de cette décision. Elles sont fabriquées par une filiale du constructeur en Pologne. La production des modèles 3 008 et 5 008 est bloquée. Paradoxe, cet arrêt intervient alors que le groupe vient d'annoncer 1 200 nouvelles embauches. Le problème, c’est que les usines n’ont pas de stocks, elles fonctionnent à flux tendu. Cette stratégie, inspirée du Japonais Toyota, a permis à Stellantis de réaliser des bénéfices record l'an dernier. Mais il semble atteindre ses limites. Stellantis, mais aussi Renault et Toyota font régulièrement face à des problèmes d'approvisionnements. Et avec souvent la même conséquence, une fermeture temporaire de leurs usines. TF1 | Reportage V. Dépret, I. Blonz, G. Martin