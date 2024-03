Production d'obus : pourquoi la seule usine française est-elle à l'arrêt ?

Des tubes d'acier façonnés à plus de 1 000 °C. Les Forges de Tarbes, une usine située dans les Haute-Pyrénées, est la seule en France capable de produire des corps d'obus. Sauvée in extremis il y a trois ans, depuis le début de la guerre en Ukraine, elle tourne à plein régime, voire en surrégime, avec des équipements vétustes, selon les syndicats. L'objectif 2024, ce sont 120.000 obus à produire, soit trois fois plus qu'en 2023. Selon la direction, il sera tenu, même si elle confirme un embouteillage. La partie forge est à l'arrêt jusqu'au lundi 11 mars pour éviter des problèmes de stockage alors qu'en aval, dans d'autres ateliers, des machines sont en maintenance. Le sort de l'entreprise est suivi de près par les autorités, car la France a des engagements de livraison à l'Ukraine. "La question n'est pas de savoir si on peut les tenir, on doit les tenir", affirme Anne Genetet, députée (Renaissance) des Français établis hors de France et secrétaire de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale. C'est une aide cruciale alors que l'armée ukrainienne est en difficulté, handicapée par une pénurie croissante de munitions. TF1 | Reportage E. Lefebvre, H. Villatte, É. Castaing