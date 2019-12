Usine Lubrizol de Rouen : vers une réouverture ?

Sur le site de l'usine Lubrizol, les opérations de nettoyage se poursuivent. Pour ceux qui vivent à côté, redémarrer l'activité dans ces conditions est une décision prématurée. Mais, la reprise ne sera que partiel, dans le secteur qui n'a pas été touché par l'incendie, et uniquement dans ces unités qui servent à mélanger des produits. Pour ouvrir le site, les autorités attendent encore un dernier avis qui sera rendu mardi 10 décembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.