Usine Valdunes : menace sur un fleuron de l'industrie

Chaque jour, les salariés en grève maintiennent le feu en vie. C'est une manière de manifester leur colère. Il y a une semaine, ils ont appris le désengagement de leur actionnaire chinois., neuf ans après la reprise de l'usine. Près de 350 postes sont menacés. Avant la grève, les salariés fabriquaient des roues et des essieux pour les trains, métros et tramways du monde entier. Selon eux, l'entreprise devenait moins rentable, concurrencée par les pays étrangers. L'actionnaire chinois ne voulait plus investir. Il serait parti avec le savoir-faire. Mais cette version est contestée par la direction. Valdunes est la seule entreprise en France sur ce marché. Pour préserver cette exception, Daniel Cappelle, directeur général, rassure les salariés qu'un repreneur sera trouvé. En attendant, il y a du travail, au moins jusqu'à la fin de l'année. Cet optimisme n'est pas partagé par tout le monde. La menace de fermeture inquiète aussi le maire de la commune de Trith-Saint-Léger (nord). Il s'adresse directement au président, qui vient d'annoncer aujourd'hui un plan de réindustrialisation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette