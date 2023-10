Usines géantes : quand les terres se font rares

C'est devenu un rendez-vous incontournable au château de Versailles. Chaque année, notre pays déroule le tapis rouge à des centaines de patrons du monde entier. C'est notamment le cas d'Elon Musk aurait souhaité, avec Tesla, de faire des investissements significatifs dans l'Hexagone à l'avenir. Mais dans la pratique, peu de régions ont la capacité d'accueillir une gigafactory de plusieurs centaines d'hectares façon Tesla. Manque de terres, délais administratifs à rallonges Des entreprises désespèrent de construire leurs usines en France. À la Banque des Territoires, l'équipe d'Olivier Sichel recense depuis plusieurs années les terrains disponibles pour le plus petit des ateliers à la plus grosse des usines. Partout, aux portes des villes comme le long des axes routiers, nos zones industrielles frôlent la saturation. Alors, le gouvernement souhaite progressivement arrêter de bétonner des espaces naturels. En Bretagne par exemple, entre 2011 et 2021, environ 18 000 hectares ont été artificialisés. La loi impose, pour les dix années à venir, de construire deux fois moins, soit 9 000 hectares pour les logements et les usines. À part la rareté du foncier, quels sont les autres freins à l'installation ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, V. Abellaneda