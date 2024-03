Usurpation de plaque d’immatriculation : une automobiliste raconte son calvaire

Elle n’a jamais mis une roue à Paris, la Clio de Sylvie Lavaud n’a même jamais quitté le Sud-Ouest. Et pourtant, sa propriétaire doit 6 400 euros d’amende, pour stationnements non payés dans les rues de Paris. L’ouvrière viticole est victime d’escrocs, qui ont usurpé sa plaque d’immatriculation. Démunie, cette habitante de Charente va demander de l’aide auprès d’un ami garagiste. Il y a plus de 60 amendes majorées depuis deux ans. Sylvie a porté plainte, a contesté avec des attestations d’employeurs. L’administration n’a pas toujours accepté ses arguments. Elle a également déménagé. Certaines amendes sont arrivées après les délais de contestation. Les escrocs ont beau avoir été arrêtés, il reste 6 400 euros d’infractions à payer, sinon, un huissier viendra saisir son mobilier. Comment faire en cas d’usurpation de sa plaque d’immatriculation ? Porter plainte. Et selon maître Luc Berard, avocat auprès de l'Automobile Club du Sud Ouest, il faut se prémunir en ayant sa carte grise tout le temps à jour. Cela permet systématiquement de recevoir les avis de contravention et de les contester, et il faut faire des recours. Pour les escrocs de plus en plus nombreux, la peine encourue est de sept ans de prison et 30 000 euros d’amende. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau