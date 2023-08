Usurpation d'identité : la parade contre les escrocs

Il y a dix jours, Yassine Wakil a reçu chez lui, une demande de remboursement de 6 300 euros pour un crédit à la consommation qu'il aurait souscrit il y a un an. Il croit d'abord à une erreur, mais la Banque de France lui confirme que cet emprunt a bien été signé à son nom, avec ses pièces d'identité. Son identité a été usurpée pour quatre crédits au total. C'est grâce à son bulletin de paie, son avis d'imposition et sa pièce d'identité envoyés par e-mail, il y a un an, à l'un de ses amis afin de se porter garant pour la location d'un appartement que son identité a été usurpée. "Il a envoyé tout ça à une quinzaine de propriétaires en fait. Est-ce que c'est l'un des propriétaires qui a utilisé ça ? On n’en sait rien.", raconte-t-il. Des documents envoyés sans aucune protection. Aujourd'hui, grâce au site "Filigrane.beta.gouv fr", créer par l'État, il est facile d'apposer un texte en diagonale, où vous pouvez préciser la date et la destination du document, afin qu'il ne soit utilisable qu'une seule fois. Apposer un filigrane n'est pas un gage de sécurité absolue, mais cela rend vos documents plus difficiles à utiliser à votre insu. TF1 | Reportage P. Gallaccio, B. Chastagner, E. Jarlot