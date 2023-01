Usurpation d'identité : le cauchemar des victimes

Roland Paluzzano est le frère de Régis, victime présumée d'usurpation d'identité. Son frère venait d'apprendre qu'il croulait sous les dettes. Plus de 180 000 mille euros de crédit à la consommation au total, souscrit à son nom et à son insu semble-t-il. Chaque année, selon la Banque de France, entre 2 000 et 2 500 personnes sont victimes d'usurpation d'identité. C'est le cas de Lise, elle entame des démarches avec l'aide d'une avocate. À l'origine de sa situation kafkaïenne, elle cherchait un appartement à louer. Pour visiter l'un d'eux, elle envoie un dossier avec pièce d'identité, fiche de paie, avis d'impôt. Étrangement, l'annonce disparaît dès le lendemain. Au fil des mois, elle découvre que plusieurs crédits à la consommation ont permis d'acheter une voiture à son nom, avec 64 infractions commises. Aujourd'hui, Lise se trouve pénalisée alors qu'elle n'a jamais été la propriétaire du véhicule. Pour une victime, le premier réflexe serait de se tourner vers la Banque de France, pour vérifier si l'on est fiché. Mais ce n'est pas le seul conseil. Il faut prioritairement porter plainte auprès des services de police, afin d'exercer auprès de la CNIL son droit d'accès au fichier FICOBA. TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. Chevreton, J.Y. Mey