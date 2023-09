Usurpation d'identité : enquête sur les voleurs de vies

Leur vie est devenue un cauchemar. Quelqu'un leur a volé leur identité et se fait passer pour eux. Chaque fois que nous les rencontrons, leurs histoires sont tristement similaires. Ils sont endettés, perdent parfois leur travail, leur permis ou sont accusés de crimes qu'ils n'ont pas commis. Prouver leur innocence peut prendre des mois, voire des années. À Paris, Maître Marie-Camille Eck, avocate, croule sous les dossiers d'usurpation d'identité. Elle a reçu François, 34 ans, cadre dans une grande entreprise. Il reçoit régulièrement des demandes de remboursement pour des crédits à la consommation auxquels il n'a jamais souscrit. D'abord 8 000 euros, puis 3 000 et dernièrement, il y a eu un achat de véhicule à son nom de 17 700 euros. Ce n'est pas fini, car le flot de lettres recommandées dans sa boîte aux lettres pourrait se poursuivre. À chaque fois, il doit recommencer les mêmes démarches : porter plainte et passer des heures à se justifier auprès de ses créanciers. L'imposteur risque au maximum un an de prison et 15 000 euros d'amende. Il n'a toujours pas été retrouvé. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guénais, P. Bouffard, P. Brame