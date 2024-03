Vladimir Poutine/Emmanuel Macron : tension au sommet

Sur la plus grande chaîne de télévision russe, Vladimir Poutine menace la France, après une déclaration d’Emmanuel Macron d'il y a quelques jours. Le président français, d’après plusieurs chefs de parti, a dit que tout était envisageable pour aider l’Ukraine, qu’il n’y avait plus de ligne rouge dans le soutien à fournir. Le président russe le prévient : “Quant à ces pays qui disent qu’ils n’ont pas de ligne rouge concernant la Russie, ils doivent comprendre que la Russie n’aura aucune ligne rouge les concernant”. Vladimir Poutine brandit aussi la menace de ses 5 000 missiles nucléaires et du risque d’une guerre, un message aux Occidentaux. C’est aussi une réponse aux Ukrainiens qui multiplient les attaques de drones kamikazes sur le territoire russe depuis mardi, à Belgorod, mais aussi au cœur de la Russie, à Orel, Kstovo, Riazan, à 200 kilomètres de Moscou seulement, sur des cibles militaires et logistiques. Tout cela à deux jours du début de l’élection présidentielle russe, que Vladimir Poutine est déjà sûr de gagner. TF1 | Reportage F. Litzler, E. Dubosc